На Київщині СБУ затримала голову сільради на чималому хабарі

Голову однієї з сільських рад Тетіївського району Київщини затримали під час отримання хабара співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою.

За прийняття позитивного рішення щодо присвоєння поштової адреси будівлі господарського призначення чиновник вимагав від місцевого мешканця шістдесят тисяч гривень.

Правоохоронці затримали хабарника на робочому місці після передачі всієї суми хабара.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчі дії та обшуки за місцем роботи хабарника. Вирішується питання щодо оголошення зловмиснику про підозру.

За матеріалами прес-центру СБУ

