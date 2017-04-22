На Київщині СБУ затримала голову сільради на чималому хабарі

На Київщині СБУ затримала голову сільради на чималому хабарі

01:00 22.04.2017
На Київщині СБУ затримала голову сільради на чималому хабарі

Голову однієї з сільських рад Тетіївського району Київщини затримали під час отримання хабара співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою.

За прийняття позитивного рішення щодо присвоєння поштової адреси будівлі господарського призначення чиновник вимагав від місцевого мешканця шістдесят тисяч гривень.

Правоохоронці затримали хабарника на робочому місці після передачі всієї суми хабара.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчі дії та обшуки за місцем роботи хабарника. Вирішується питання щодо оголошення зловмиснику про підозру.

За матеріалами прес-центру СБУ

Голову однієї з сільських рад Тетіївського району Київщини затримали під час отримання хабара співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою.

За прийняття позитивного рішення щодо присвоєння поштової адреси будівлі господарського призначення чиновник вимагав від місцевого мешканця шістдесят тисяч гривень.

Правоохоронці затримали хабарника на робочому місці після передачі всієї суми хабара.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчі дії та обшуки за місцем роботи хабарника. Вирішується питання щодо оголошення зловмиснику про підозру.

- See more at: https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/3203#sthash.jygsL63Y.dpuf

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