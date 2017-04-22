У Трускавці поліцейські затримали магазинного крадія-гурмана

У Трускавці поліцейські затримали магазинного крадія-гурмана

08:00 22.04.2017
У Трускавці поліцейські затримали магазинного крадія-гурмана

У Трускавецьке відділення поліції надійшло повідомлення від працівника одного з місцевих супермаркетів про те, що з торгівельної зали було викрадено пляшку «Бехеровки» вартістю більше двохсот гривень.

У той самий день правоохоронці з’ясували, що зловмисник причетний до викрадення чотирьох банок червоної ікри з іншого супермаркету у Трускавці. Вартість викраденого становить близько чотирьохсот гривень.

Встановлено, що до скоєння крадіжок причетний 28-річний місцевий мешканець. За цими фактами відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.185 (крадіжка) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років позбавлення волі.

Проводиться досудове розслідування, правоохоронці перевіряють причетність зловмисника до скоєння інших злочинів.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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