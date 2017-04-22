На Миколаївщині 26-річний молодик цинічно обікрав кохану

На Миколаївщині 26-річний молодик цинічно обікрав кохану

00:02 22.04.2017
На Миколаївщині 26-річний молодик цинічно обікрав кохану

До Інгульського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області звернулася 25-річна дівчина з повідомленням про те, що стала жертвою крадія. Зі слів неповнолітньої, протягом деякого часу вона мешкала в громадянському шлюбі із хлопцем і одного дня виявила, що зник її мобільний телефон, а разом з ним і «коханий».

Правоохоронці встановили, що 26-річний співмешканець дійсно причетний до скоєння крадіжки. Зловмисник, зізнавшись у скоєнні злочину, розповів, що під час спільного мешкання його подруга брала продукти харчування в борг в одному із магазинів. І, щоб віддати заборговані кошти, чоловік вирішив поцупити мобільний телефон своєї співмешканки, щоб його продати, а виручені кошти занести до крамниці та погасити заборгованість.

Вживаються заходи щодо повернення майна потерпілій.

Слідчим відділенням розпочато кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.185 КК України «Крадіжка», санкція якої передбачає накладення штрафу від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або громадських робіт на строк від вісімдесяти до двохсот сорока годин, або виправних робіт на строк до двох років, або арешту на строк до шести місяців, або позбавлення волі на строк до трьох років.

Вирішується питання щодо оголошення зловмиснику про підозру та обрання міри запобіжного заходу. Тривають слідчі дії.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Денис Ципін
Адвокат, голова Центру Конфліктології і Права
Теперь депутаты не пьют по ночам и обычным украинцам не дают
19.04.2017
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Чи ефективна влада в інформаційній політиці?
19.04.2017
Тетяна Заровна
Журналістка, вимушена переселенка з Донецька
Новый закон о жилье для переселенцев и АТОшников - мираж
19.04.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Чи засуджуєте ви Івана Дорна за те, що він відхрестився від допомоги бійцям АТО і заявив, що між українцями та росіянами є лише дружба?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.