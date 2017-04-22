На Миколаївщині 26-річний молодик цинічно обікрав кохану

До Інгульського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області звернулася 25-річна дівчина з повідомленням про те, що стала жертвою крадія. Зі слів неповнолітньої, протягом деякого часу вона мешкала в громадянському шлюбі із хлопцем і одного дня виявила, що зник її мобільний телефон, а разом з ним і «коханий».

Правоохоронці встановили, що 26-річний співмешканець дійсно причетний до скоєння крадіжки. Зловмисник, зізнавшись у скоєнні злочину, розповів, що під час спільного мешкання його подруга брала продукти харчування в борг в одному із магазинів. І, щоб віддати заборговані кошти, чоловік вирішив поцупити мобільний телефон своєї співмешканки, щоб його продати, а виручені кошти занести до крамниці та погасити заборгованість.

Вживаються заходи щодо повернення майна потерпілій.

Слідчим відділенням розпочато кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.185 КК України «Крадіжка», санкція якої передбачає накладення штрафу від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або громадських робіт на строк від вісімдесяти до двохсот сорока годин, або виправних робіт на строк до двох років, або арешту на строк до шести місяців, або позбавлення волі на строк до трьох років.

Вирішується питання щодо оголошення зловмиснику про підозру та обрання міри запобіжного заходу. Тривають слідчі дії.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області