На Миколаївщині крадію не вдалося поцупити камери спостереження

На Миколаївщині крадію не вдалося поцупити камери спостереження

09:00 22.04.2017
На Миколаївщині крадію не вдалося поцупити камери спостереження

До Вознесенського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області звернулася 34-річна диспетчер автостанції, розташованої по вул. Київська у м. Вознесенськ, яка повідомила, що невідомий чоловік намагається зняти камери відеоспостереження, що розташовані на фасадній частині будівлі вокзалу.

Прибувши на місце події, правоохоронці побачили незнайомця, який вже встиг зняти одну із камер та намагався викрасти ще одну. Побачивши поліцейських, крадій намагався втекти, однак правоохоронці наздогнали зловмисника, який, до речі, встиг прихопити з собою викрадене майно.

Крадієм виявився 29-річний місцевий мешканець.

Правоохоронці вилучили камери та повернули їх власнику.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області

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