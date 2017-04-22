В Одесі пожежні своєчасно врятували безпорадну бабусю

О 09:15 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в одній із квартир на вулиці Черняховського в Одесі проживає літня жінка, яка тривалий час не реагує на дзвінки у двері.

Рятувальники, які прибули за викликом, зрізали дверний замок та увійшли в квартиру. Господарка, 1937 р. н., лежала на підлозі, не маючи сил підвестися. Її передали працівникам швидкої допомоги.

Як з’ясувалося, бабуся впала та зламала шийку стегна.

Наразі постраждала знаходиться в травматологічному відділенні міської клінічної лікарні № 10.

За матеріалами прес-служби ДСНС в Одеській області