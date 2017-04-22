На Одещині літня людина згоріла живцем у власному ліжку

О 10:40 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення від чергового поліції про те, що в с. Новосамарка, орієнтовно з 9 до 10 години ранку, в приватному житловому будинку виникло загорання ліжка та матрацу на площі 02 кв. м.

Пожежа ліквідована самозатуханням.

На місці події виявлено загиблу господарку, 1931 р. н.

Причина пожежі та смерті встановлюються.

За матеріалами прес-служби ДСНС в Одеській області