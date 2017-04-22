На трасі Київ-Чоп перекинулась фура, є поранені

На трасі Київ-Чоп перекинулась фура, є поранені

23:00 22.04.2017
На трасі Київ-Чоп перекинулась фура, є поранені

О 21:50 до Коростишівського відділу поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на 107 км автодороги Київ-Чоп за участю вантажного автомобіля.

На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції.

За попередньою інформацією, водій автомобіля «Renault Magnum», 51-річний житель Київської області, рухаючись у напрямку м. Житомира, не впорався з керуванням унаслідок чого автомобіль перевернувся.

У результаті ДТП водій вантажівки отримав травми та був госпіталізований до реанімаційного відділення Коростишівської лікарні.

Нині триває з’ясування причин та обставин події.

За матеріалами ВК ГУНП у Житомирській області

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