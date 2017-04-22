На Житомирщині водій заснув за кермом та втрапив у ДТП

На Житомирщині водій заснув за кермом та втрапив у ДТП

14:00 22.04.2017
На Житомирщині водій заснув за кермом та втрапив у ДТП

Дорожньо-транспортна пригода, у якій травми отримав 54-річний житель Донеччини, сталася близько 05:30 ранку на 192 км. автошляху Київ-Ковель, поблизу с. Малого Дивлина.

На місці події працівники слідчо-оперативної групи Лугинського відділення поліції встановили, що водій автомобіля «Volkswagen Sharan», 54-річний житель м. Слов’янська, виїхав на смугу зустрічного руху, де сталося дотичне зіткнення з вантажівкою.

За попередньою інформацією, керманич легковика заснув за кермом, а водій вантажівки, з якою він зіткнувся, не помітив ДТП та поїхав далі.

У результаті зіткнення водій автомобіля «Volkswagen» отримав тілесні ушкодження у вигляді ран і перелому верхньої кінцівки та був доставлений до Лугинської лікарні.

Нині триває з’ясування причин та обставин події.

За матеріалами ВК ГУНП у Житомирській області

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