На Житомирщині серійний крадій сховався від поліцейських у дивані

47-річний чоловік нині є обвинуваченим у вчиненні 7 крадіжок з осель жителів смт. Новогуйвинська Житомирського району. Однак на судові засідання він не з’являвся, а тому був оголошений у розшук. Поліцейські затримали його у будинку мешканця с. Сінгурів. Підсудний ховався у дивані, а посвідчуючи особу, надав підроблені документи.

Під час перевірки інформації щодо можливого місця перебування розшукуваного, оперативники кримінальної поліції звернули увагу на підозрілу поведінку господаря одного з домогосподарств с. Сінгурів. Раніше судимий чоловік помітно нервував і намагався якнайшвидше закінчити розмову з правоохоронцями на подвір’ї.

Відтак ті навпаки напросились в оселю і ретельно оглянули будинок. В одній з кімнат і виявили «гостя», який «відпочивав» у дивані.

Для посвідчення своєї особи чоловік надав паспорт. Втім оперативники й так знали, хто перед ними. А от вказаний документ їх зацікавив.

- Паспорт мав явні ознаки підроблення, - розповів начальник сектору кримінальної поліції Житомирського відділення Олександр Черемісін. – У ньому переклеєно фото, на якому кустарним методом нанесено відтиски печатки.

Чоловік змушений був розповісти поліцейським, яким чином до нього потрапив чужий документ. За його словами, він знайшов його у м. Києві, а зміни вніс самостійно, сподіваючись таким чином й надалі переховуватись від органів розслідування.

Розшукуваний був затриманий на підставі відповідної ухвали суду та доставлений для обрання йому міри запобіжного заходу. Нині 47-річний чоловік під вартою. Окрім кримінальної відповідальності за низку крадіжок, тепер йому інкримінується ще й підроблення документів, печаток та їх використання (ст. 358 ККУ).

Тож затриманому загрожує покарання у вигляді ув’язнення на термін від 3 до 6 років.

За матеріалами ВК ГУНП у Житомирській області