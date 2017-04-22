На Житомирщині сина затримали за вбивство немічного батька

У будинку с. Березників виявили тіло 59-річного власника оселі з ножовим пораненням.

Повідомлення про подію надійшло до поліції о 14.30. На місці події працювали слідчо-оперативні групи Головного управління Нацполіції в області та Ємільчинського відділення.



У ході першочергових заходів правоохоронці встановили, що у будинку на момент смерті чоловіка, а це сталося уранці, знаходилось ще четверо осіб, двоє з них - його сини. Дідусь займав окрему кімнату й уже півроку не виходив з неї, оскільки самостійно практично не пересувався.

Постійно разом з ним у будинку проживав 34-річний син, який і доглядав батька та вів домогосподарство.

Однак, за словами сусідів, час від часу між чоловіками через немічність старого виникали конфлікти.

- Цього ранку, як ми попередньо з’ясували, виникла саме така ситуація: батько допустив якусь необачність і син схопився за ножа, - розповів начальник Ємільчинського відділення поліції Микола Нишпал. – Спочатку підозрюваний розповідав, що непричетний до травмування батька, а згодом, заплутавшись у власних свідченнях, зізнався, що, розлютившись, вдарив старого.

Окрім того, на місці події було вилучено низку речових доказів.

Відтак нині чоловік затриманий відповідно до ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України. Він жалкує та кається у накоєному, звинувачуючи у всьому алкоголь. Того ранку вони з товаришами, не дивлячись на ранній час, уже встигли поснідати із спиртним. Відтак співчаркувальники пішли спати, а він взявся поратись по дому, коли й виник фатальний конфлікт.

Досудове розслідування проводиться за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 7 до 15 років.

За матеріалами ВК ГУНП у Житомирській області