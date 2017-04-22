У Жмеринці старенька жінка потрапила під колеса легковика

У Жмеринці старенька жінка потрапила під колеса легковика

16:00 22.04.2017
У Жмеринці старенька жінка потрапила під колеса легковика

На вулиці Київській у місті Жмеринка під колеса автомобіля «MG» потрапила 74-річна місцева жителька. Потерпіла з тілесними ушкодженнями доставлена до травматологічного відділення Жмеринської центральної районної лікарні.

32-річний житель Жмеринки, керуючи автомобілем «MG», допустив наїзд на 74-річну жінку. За попередньою інформацією встановлено, що потерпіла намагалась перейти дорогу у невстановленому місці.

З тілесними ушкодженнями жінка доставлена до лікарні.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області

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