У Жмеринці старенька жінка потрапила під колеса легковика

На вулиці Київській у місті Жмеринка під колеса автомобіля «MG» потрапила 74-річна місцева жителька. Потерпіла з тілесними ушкодженнями доставлена до травматологічного відділення Жмеринської центральної районної лікарні.

32-річний житель Жмеринки, керуючи автомобілем «MG», допустив наїзд на 74-річну жінку. За попередньою інформацією встановлено, що потерпіла намагалась перейти дорогу у невстановленому місці.

З тілесними ушкодженнями жінка доставлена до лікарні.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області