Рецидивіста, крадія та грабіжника в одній особі затримано на Вінниччині

Рецидивіста, крадія та грабіжника в одній особі затримано на Вінниччині

19:00 22.04.2017
Рецидивіста, крадія та грабіжника в одній особі затримано на Вінниччині

Працівники поліції Вінницького відділу поліції затримали раніше судимого чоловіка, який причетний до крадіжки та пограбування. В підвальному приміщенні одного з будинків міста зловмисник викрав електроінструменти, а в 49-річного чоловіка, застосувавши фізичне насилля, забрав металевий візок.

До поліції з заявою про крадіжку звернулась 41-річна вінничанка. З підвального приміщення її будинку, пошкодивши лутку дверей, невідомий викрав електроінструменти на суму 5 тисяч гривень.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів працівники поліції встановили та затримали зловмисника. Ним виявився 38-річний раніше судимий за майнові злочини вінничанин.

Поліцейські також встановили, що в той же день чоловік пограбував 49-річного перехожого. Близько 11 години 19 квітня він, застосувавши фізичне насилля до потерпілого, забрав металевий візок.

У зловмисника поліцейські вилучили речові докази.

За даними фактами відкрито два кримінальних провадження за ч.3 ст.185 КК України (крадіжка) та ч.2 ст.186 КК України (грабіж). Такі правопорушення караються позбавленням волі на строк до 6 років.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Денис Ципін
Адвокат, голова Центру Конфліктології і Права
Теперь депутаты не пьют по ночам и обычным украинцам не дают
19.04.2017
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Чи ефективна влада в інформаційній політиці?
19.04.2017
Тетяна Заровна
Журналістка, вимушена переселенка з Донецька
Новый закон о жилье для переселенцев и АТОшников - мираж
19.04.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Чи засуджуєте ви Івана Дорна за те, що він відхрестився від допомоги бійцям АТО і заявив, що між українцями та росіянами є лише дружба?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.