Рецидивіста, крадія та грабіжника в одній особі затримано на Вінниччині

Працівники поліції Вінницького відділу поліції затримали раніше судимого чоловіка, який причетний до крадіжки та пограбування. В підвальному приміщенні одного з будинків міста зловмисник викрав електроінструменти, а в 49-річного чоловіка, застосувавши фізичне насилля, забрав металевий візок.

До поліції з заявою про крадіжку звернулась 41-річна вінничанка. З підвального приміщення її будинку, пошкодивши лутку дверей, невідомий викрав електроінструменти на суму 5 тисяч гривень.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів працівники поліції встановили та затримали зловмисника. Ним виявився 38-річний раніше судимий за майнові злочини вінничанин.

Поліцейські також встановили, що в той же день чоловік пограбував 49-річного перехожого. Близько 11 години 19 квітня він, застосувавши фізичне насилля до потерпілого, забрав металевий візок.

У зловмисника поліцейські вилучили речові докази.

За даними фактами відкрито два кримінальних провадження за ч.3 ст.185 КК України (крадіжка) та ч.2 ст.186 КК України (грабіж). Такі правопорушення караються позбавленням волі на строк до 6 років.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області