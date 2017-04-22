Поліція затримала підозрюваного у кривавому розбої на Рівненщині

Від восьми до п’ятнадцяти років ув’язнення загрожує 28-річному жителю Клесова за розбійний напад на 36-річного мешканця села Люхча. Зловмисника взяли під варту, а потерпілий перебуває у лікарні.



Інцидент стався у Сарнах. 36-річний житель села Люхчі приїхав до райцентру зняти з банкомату соціальну виплату. Маючи на руках гроші, чоловік зайшов у кафе, де і познайомився за чаркою із 19-ти та 28-річними молодиками.

Старший із них уже тоді запримітив чужі фінанси. Троє до вечора «мандрували» від бару до бару, а потому навідалися до знайомого, де розпили чергову пляшку. Коли гості покидали будинок, 28-річний чоловік прихопив із собою будівельний молоток. Закінчити застілля близько опівночі вирішили на природі неподалік залізничного переїзду. Саме там задумане і реалізував зловмисник. Скориставшись розмовою по телефону свого новоспеченого знайомого по чарці, наніс йому удар молотком по голові, від чого 36-річний чоловік упав ниць, та відкрито заволодів 400 гривнями та мобільним телефоном. Дісталося стусанів потерпілому ще й від молодшого, який наніс їх ногами по всьому тілу. Відтягнувши непритомного у кущі, обоє залишили місце події.

Коли 36-річний чоловік прийшов до свідомості, зміг самотужки дістатися до своєї знайомої, яка працювала неподалік і викликала швидку. Потерпілого госпіталізували до Сарненської центральної районної лікарні із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, закритими переломами тім'яної кістки та ребра, чисельними забоями та саднами.

У результаті проведених оперативних заходів поліцейські Сарненського відділу розшукали причетного до скоєного злочину, який переховувався у Рокитному в знайомих свого товариша.

До того ж, з’ясувалося, що 28-річний клесівець уже відбував покарання у місцях позбавлення волі за корисливі злочини. Зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення та обрано міру запобіжного заходу у виді тримання під вартою. За усі свої протиправні діяння йому загрожує від восьми до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Щодо 19-річного односельчанина підозрюваного тривають слідчі дії. Йому інкримінують умисне нанесення тілесних ушкоджень середньої важкості за частиною 1 статті 122 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру.

За матеріалами ВК ГУНП у Рівненській області