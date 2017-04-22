На Волині поліцейські оперативно затримали нахабного домушника

На Волині поліцейські оперативно затримали нахабного домушника

18:00 22.04.2017
На Волині поліцейські оперативно затримали нахабного домушника

Ввечері до помешкання 47-річної жительки Нововолинська проник зловмисник.

Коли ж господиня виявили в себе вдома непроханого гостя, то грабіжник утік, прихопивши з собою майно потерпілої, зокрема, гроші, цифровий фотоапарат і мобільний телефон. Сума завданих збитків становить понад 4 тис. грн..

Оперативники впродовж кількох годин встановили, що пограбування скоїв раніше судимий за крадіжки 36-річний ковельчанин.

Викрадені речі вилучили.

Зловмисника затримали.

За матеріалами ВК ГУНП у Волинській області

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