На Волині поліцейські оперативно затримали нахабного домушника

Ввечері до помешкання 47-річної жительки Нововолинська проник зловмисник.

Коли ж господиня виявили в себе вдома непроханого гостя, то грабіжник утік, прихопивши з собою майно потерпілої, зокрема, гроші, цифровий фотоапарат і мобільний телефон. Сума завданих збитків становить понад 4 тис. грн..

Оперативники впродовж кількох годин встановили, що пограбування скоїв раніше судимий за крадіжки 36-річний ковельчанин.

Викрадені речі вилучили.

Зловмисника затримали.

За матеріалами ВК ГУНП у Волинській області