На Волині поліцейські оперативно затримали нахабного домушника
На Волині поліцейські оперативно затримали нахабного домушника
Ввечері до помешкання 47-річної жительки Нововолинська проник зловмисник.
Коли ж господиня виявили в себе вдома непроханого гостя, то грабіжник утік, прихопивши з собою майно потерпілої, зокрема, гроші, цифровий фотоапарат і мобільний телефон. Сума завданих збитків становить понад 4 тис. грн..
Оперативники впродовж кількох годин встановили, що пограбування скоїв раніше судимий за крадіжки 36-річний ковельчанин.
Викрадені речі вилучили.
Зловмисника затримали.
За матеріалами ВК ГУНП у Волинській області