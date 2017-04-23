У Миколаєві поліцейські охорони зняли крадія просто з даху

Близько четвертої години ранку на пульт поліції охорони надійшов сигнал «Тривога» з об'єкта, розташованого в Інгульському районі м. Миколаєва. Прибувши на місце події, поліцейські охорони затримали чоловіка, який зрізав телефонні й електричні дроти, підключені до ремонтної майстерні.

- Прибувши на вказану адресу та оглянувши об'єкт, ми виявили на даху майстерні чоловіка, у якого в руках була сумка зі зрізаними телефонними й електричними кабелями, - розповів поліцейський - водій поліції охорони старший сержант поліції Сергій Белозерцев.

Поліцейські охорони передали зловмисника слідчо-оперативній групі Інгульського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області.

- Звідки я знав, що й дроти можуть знаходитися під охороною, - намагався виправдатися 23-річний житель Миколаєва.

Слідчим відділенням Інгульського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.185 КК України - крадіжка. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області