У Херсоні поліцейські затримали серійного грабіжника-іноземця

О 02:00 до поліції звернувся 50-річний житель міста Каховка. Він розповів, що на території міжміського автовокзалу до нього підійшов невідомий, вдарив та відібрав сумку, у якій знаходилися документи, мобільний телефон та 1 300 гривень. Заявник описав прикмети зловмисника та вказав напрямок, у якому він втік.

Інформацію передали усім екіпажам патрульної поліції. Через деякий час на території залізничного вокзалу один з екіпажів помітив чоловіка, схожого за прикметами на грабіжника. Потерпілий упізнав у ньому зловмисника. На місце прибула слідчо-оперативна група Херсонського відділу поліції. У затриманого вилучили сумку з речами заявника.

Як повідомив начальник сектору кримінальної поліції Херсонського відділу поліції Андрій Скалібог, затриманим виявився 43-річний іноземець, який з 2015 року перебуває в розшуку за скоєння грабежів у місті Києві. Наразі зловмисник перевіряється на причетність до інших злочинів на території Херсона та області.

Відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.186 Кримінального кодексу України «Грабіж» (карається позбавленням волі на строк від чотирьох до шести років).

За матеріалами ВК ГУНП у Херсонській області