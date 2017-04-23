Пенсіонерка трагічно загинула на Волині через погану звичку

Пенсіонерка трагічно загинула на Волині через погану звичку

10:00 23.04.2017
Пенсіонерка трагічно загинула на Волині через погану звичку

О 06:22 до Служби «101» надійшло повідомлення про пожежу в літній кухні на вулиці Київській у місті Ківерці Волинської області. За 8 хвилин до місця події прибули співробітники 6-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Ківерці. Невелика будівля була вщент заповнена димом, тож рятувальники включились в апарати на стисненому повітрі та вирушили всередину. Практично одразу ж вогнеборці виявили тіло 66-річної жінки.

О 06:38 співробітники ДСНС локалізували загорання, а о 06:41 ліквідували його остаточно. Вогонь знищив меблі, пошкодив перекриття на площі 12 м кв.

Причина пожежі та обставини загибелі пенсіонерки встановлюються. За попередніми даними лихо трапилося внаслідок необережності з вогнем під час куріння.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Волинській області

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