Двоє людей серйозно постраждали під час пожежі на Житомирщині

О 03:15 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку у місті Ружин Житомирської області. За вказаною адресою було спрямовано чергове відділяння 21-ої Державної пожежно-рятувальної частини. Вони встановили, що горить веранда в будинку, осередок пожежі знаходився там же.

На підлозі веранди на відстані 1 метра від вхідних дверей рятувальники виявили чоловіка без свідомості. Ними виявився гість господаря, 1960 року народження. Вони винесли його на свіже повітря та передали медикам швидкої допомоги. Постраждалого госпіталізували до реанімаційного відділення Ружинської центральної районної лікарні із попереднім діагнозом лікарів: 70% опіків тіла.

Крім того за медичної допомогою до рятувальників звернувся власник будинку, який під час ліквідації пожежі вибрався з будинку самотужки через вікно. Вогнеборці викликали ще одну швидку допомогу, яка, із попереднім діагнозом опіки І ступеню верхніх кінцівок, також госпіталізувала його до центральної районної лікарні.

Силами рятувальників пожежу було локалізовано в найкоротший термін – о 03:20. Ліквідація відбулась ще через 15 хвилин – о 03:35. Вогнем знищено веранду та деякі речі домашнього вжитку. На гасіння пожежі залучалось 4 чоловіки особового складу на пожежному автомобілі.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Житомирській області