У Львові шахрай ошукав жертву на 42 000 доларів США

У Шевченківський відділ поліції звернувся за допомогою 38-річний львівський підприємець. Чоловік повідомив, що невідома особа ошукала його на значну суму коштів.

За словами заявника, контакти зловмисника йому надав візуально знайомий, який запевнив, що той має доступ до конфіскованої на митниці побутової техніки, яку можна придбати за низькими цінами.

Після телефонної розмови потерпілий зустрівся з «продавцем». Обговорення відбулося в автомобілі заявника. Отримавши гроші в сумі 42 000 доларів США, аферист повідомив, що йому необхідно зайти на кілька хвилин до державної установи, яка знаходиться поруч.

Щоб у покупця не виникли підозри, чоловік залишив у машині свою куртку та сумку, однак гроші забрав із собою. Опісля шахрай втік з будівлі, скориставшись запасним виходом.

Правоохоронці встановили, що до скоєння злочину причетний 54-річний місцевий мешканець. Йому оголошено про підозру за ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Вчинення цього правопорушення карається позбавленням волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Проводиться досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області