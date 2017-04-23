В Одесі СБУ затримала слідчого поліції на хабарі

Слідчого головного управління Національної поліції в Одеській області затримала на хабарі Служба безпеки України спільно з прокуратурою та внутрішньою безпекою поліції.

Здирник вимагав від одесита 500 доларів США за не притягнення його до кримінальної відповідальності за скоєне ДТП.

Правоохоронці затримали слідчого у службовому кабінеті під час одержання усієї суми неправомірної вигоди.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ