В Одесі СБУ затримала слідчого поліції на хабарі

В Одесі СБУ затримала слідчого поліції на хабарі

16:04 23.04.2017
В Одесі СБУ затримала слідчого поліції на хабарі

Слідчого головного управління Національної поліції в Одеській області затримала на хабарі Служба безпеки України спільно з прокуратурою та внутрішньою безпекою поліції.

Здирник вимагав від одесита 500 доларів США за не притягнення його до кримінальної відповідальності за скоєне ДТП.

Правоохоронці затримали слідчого у службовому кабінеті під час одержання усієї суми неправомірної вигоди.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Денис Ципін
Адвокат, голова Центру Конфліктології і Права
Теперь депутаты не пьют по ночам и обычным украинцам не дают
19.04.2017
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Чи ефективна влада в інформаційній політиці?
19.04.2017
Тетяна Заровна
Журналістка, вимушена переселенка з Донецька
Новый закон о жилье для переселенцев и АТОшников - мираж
19.04.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Чи засуджуєте ви Івана Дорна за те, що він відхрестився від допомоги бійцям АТО і заявив, що між українцями та росіянами є лише дружба?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.