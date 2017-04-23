В Одесі СБУ затримала слідчого поліції на хабарі
В Одесі СБУ затримала слідчого поліції на хабарі
Слідчого головного управління Національної поліції в Одеській області затримала на хабарі Служба безпеки України спільно з прокуратурою та внутрішньою безпекою поліції.
Здирник вимагав від одесита 500 доларів США за не притягнення його до кримінальної відповідальності за скоєне ДТП.
Правоохоронці затримали слідчого у службовому кабінеті під час одержання усієї суми неправомірної вигоди.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Тривають слідчі дії.
За матеріалами прес-центру СБУ