СБУ затримала чиновницю Пенсійного фонду за мільйонні розкрадання коштів

Співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією затримали чиновницю управління Пенсійного фонду у місті Бровари на Київщині, яка підозрюється у привласненні більше ніж двох мільйонів державних коштів.

Правоохоронці встановили, що посадовець протягом 2013-2016 років незаконного оформила виплату пенсій сорок одній людині, які не досягли пенсійного віку. За попередніми висновками експертів, сума протиправно здійснених виплат перевищує два мільйони гривень.

У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України, зловмисниці було повідомлено про підозру у скоєнні злочинів та оголошено у розшук.

Оперативники спецслужби встановили місце переховування чиновниці та затримали у Броварах за місцем проживання її родичів.

Тривають слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ

