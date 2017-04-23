У Маріуполі чоловік побив спочатку доньку, а потім і дружину

Дівчинка отримала тілесні ушкодження через брудний посуд, а її матір за те, що стала на захист дитини. На чоловіка чекає і адміністративна, і кримінальна відповідальність.

У поліції за вказаним фактом зареєстровано одразу два повідомлення. Перше надійшло від медиків. До них за допомогою звернулася школярка. Дівчинка розповіла, що її побив вітчим, більш того, чоловік хапав її за шию і намагався душити. Пізніше до правоохоронців звернулася й матір дівчинки, яка також стала жертвою дебошира.

На місце події виїхали співробітники ювенальної превенції Лівобережного відділення поліції, які з’ясували, що конфлікт розпочався на грунті непомитого посуду, який повинна була прибрати дівчинка. До словесних образ голова сімейства підключив кулаки. Коли ж на захист доньки стала дружина, дісталося і їй.

Відносно порушника складено адміністративний протокол за ст.173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Крім того, відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.125 «Умисне легке тілесне ушкодження» Кримінального кодексу України.

Варто відзначити, що раніше вказана родина до поля зору правоохоронців не потрапляла і на обліках у соціальних службах міста не перебувала.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області