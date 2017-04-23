На Сумщині поліцейські затримали нелюда в обличчі 14-річного підлітка

До Роменського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що каретою «швидкої медичної допомоги» до лікарні доставлений 40-річний чоловік з діагнозом: «закрита черепно-мозкова травма та рана тім’яної частини голови».

Вжитими заходами поліцейські встановили особу, яка спричинила потерпілому такі тілесні ушкодження. Зловмисником виявився… 14-річний учень місцевої школи. Під час перевірки правоохоронці встановили, що того вечора постраждалий грав у державну лотерею в одному з місцевих закладів міста, де й познайомився з неповнолітнім. Через деякий час між ними виникла суперечка. В результаті сварки хлопець не тільки побив свого дорослого знайомого, а й обнишпорив його кишені, поцупивши гаманець з грошима і мобільний телефон. А на завершення спокійно сів за кермо його автомобіля і поїхав кататися.

В подальшому правоохоронці знайшли автівку покинутою на околиці міста. Під час слідчих дій з’ясували, що незадовго до цього неповнолітній зловмисник викрав мопед із сараю місцевого жителя та намагався скоїти крадіжку сейфу ще з одного будинку.

У своє виправдання підліток пояснив, що скоював злочини, бо були потрібні гроші на кишенькові витрати. А на чужому авто просто хотів покататися.

За матеріалами ВК ГУНП у Сумській області