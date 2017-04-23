На Одещині чоловіка засуджено за вбивство родича, - поліція

До чергової частини Подільського відділу поліції зателефонувала жінка та повідомила, що в своєму домоволодінні раптово помер її сусід. Правоохоронці, які прибули за викликом, встановили, що четверо чоловіків святкували іменини господаря будинку. Між іменинником та його гостями спалахнула сварка, яка відразу переросла у бійку. Пасинок господаря будинку, намагаючись втихомирити родича, кілька разів вдарив його по голові, від чого той знепритомнів.

«Як встановили поліцейські, померлий зловживав спиртними напоями і кілька разів проходив лікування від цієї хвороби. А, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, провокував оточуючих на конфлікт. Так само сталося і цього разу,- розповів начальник Подільського ВП Микола Піщанський. - Молодик, діяв необережно, не бажаючи, та не передбачаючи можливості настання тяжких наслідків у вигляді спричинення смерті іншій особі, хоча повинен був і міг їх передбачити».

Громадянину було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч.1 ст. 119 (вбивство через необережність) Кримінального кодексу України.

Допитаний у судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав повністю та заявив про щире каяття у вчиненому. Суд врахував позитивну характеристику з місця роботи, відсутність судимості в минулому, наявність неповнолітніх дітей на утриманні, і призначив чоловікові покарання у виді обмеження волі строком три роки, встановивши іспитовий термін два роки.

За матеріалами ВК ГУНП в Одеській області