На Тернопільщині підозрюваного у вбивстві судитимуть ще й за ДТП

На Тернопільщині підозрюваного у вбивстві судитимуть ще й за ДТП

22:00 23.04.2017
На Тернопільщині підозрюваного у вбивстві судитимуть ще й за ДТП

У травні минулого року на привокзальному майдані в місті Тернополі  загинув молодий чоловік. Під час досудового розслідування з’ясувалося, до злочину причетний 21-річний житель села Біла Тернопільського району.

 Зловмисник і жертва не поділили черги в крамниці через що виник конфлікт, під час якого молодик умисно вдарив потерпілого передпліччям в обличчя. Той, знаходячись на бордюрі, втратив від удару рівновагу та, впавши на асфальт, отримав тяжку травму голови, що спричинила його смерть.

За фактом вбивства з необережності було розпочато кримінальне провадження – частина перша статті 119 ККУ. Підозрюваному було обрано міру запобіжного заходу – домашній арешт у вечірній час, адже на той момент він був студентом стаціонару.

Місяць тривало досудове розслідування, відтак кримінальне провадження було скероване до суду.

У лютому цього року 21-річний житель Білої став винуватцем дорожньо-транспортної пригоди.

На вулиці 15 квітня в обласному центрі він допустив зіткнення з автомобілем марки «Шкода» в салоні якої було двоє осіб. Чоловік, що перебував за кермом, та його дружина отримали тілесні ушкодження.

За фактом вчинення дорожньо-транспортної пригоди  зловмисникові було оголошено підозру. Під час досудового розслідування суд визначив йому міру запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання та позбавив водійських прав.  Днями кримінальне провадження було скеровано до суду.

За матеріалами ВК ГУНП у Тернопільській області

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