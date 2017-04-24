Діти війни: на Донеччині через пустощі з порохом постраждали малюки

До поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що до лікарні були доставлені двоє дітей 9 та 10 років з опіками обличчя та рук 2 ступеню. Друзі знайшли у сараї банку з порохом та підпалили. Отримавши тривожний виклик, поліцейські відразу прибули на місце події. Як виявилось, багатодітна родина, де виховується 9-річний хлопчик, переїхала до нового будинку два тижні тому, адже тут безпечніше, далі від обстрілів.

Разом з товаришем діти гралися на подвір’ї, коли в сараї побачили блискучу банку з мисливським порохом, що залишилася від минулих господарів. Після чого хлопці вийшли на город та підпалили його.

Батьки почули крик та вибігли на вулицю. На щастя, малечу вдалось врятувати. Наразі постраждалі разом із батьками знаходяться у лікарні, їх життю нічого не загрожує.

Правоохоронці встановлюють власника вибухонебезпечної речовини та проводять перевірку.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області