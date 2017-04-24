У Маріуполі батько вдруге кинувся з ножем на сина, цього разу фатально

Вперше конфлікт трапився тиждень тому під час розпиття алкоголю і закінчився проникаючим ножовим пораненням сина.

Тоді за рішенням суду зловмиснику було обрано запобіжний захід, не пов’язаний з позбавленням волі, він повернувся додому, а після одужання сина під час чергового застілля знову схопився за ножа. Цього разу поранення виявилося смертельним.

За фактом вбивства до поліції звернувся сам підслідний 1964 року народження. На місце події виїхали співробітники Лівобережного відділення поліції. І заявник, і вбитий були добре відомі правоохоронцям. Нещодавно поліцейські документували спричинення тілесних ушкоджень за вказаною адресою, а учасниками кримінального процесу були ці ж особи. Не змінилися навіть обставини вчинення злочину, лише наслідки стали іншими.

Виявилося, що потерпілий того разу отримав проникаюче ножове поранення в серце, але тяга до алкоголю перемогла і на 5-ту добу лікування він втік з медзакладу. Вдома на нього чекав батько, який і вклав сина на лікарняне ліжко. Ця родина веде асоціальний спосіб життя, зловживає спиртним та не має офіційного джерела прибутку.

Гучні застілля розпочалися знову. Під час чергового святкування між чоловіками вкотре виник конфлікт. Схопивши зі столу ножа, старший член родини одного разу вдарив ним молодшого. Останній помер на місці.

Ніж вилучено. Відкрито кримінальне провадження за ст.115 «Умисне вбивство» Кримінального кодексу України, за що передбачено до 15 років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області