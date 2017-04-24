У Запоріжжі оголошено про підозру охоронцю лікарні, який вбив пацієнта

Запорізькими поліцейськими викрито охоронця однієї з місцевих лікарень, який наніс пацієнту травми несумісні з життям.

17 лютого 2017 року до чергової частини Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області надійшло повідомлення з багатопрофільної міської клінічної лікарні: громадянин 1964 року народження при невідомих обставинах отримав тілесні ушкодження, від яких помер.

Правоохоронці встановили: з 14 лютого 2017 року чоловік знаходився на стаціонарному лікуванні. Декілька разів намагався піти самовільно додому. 16 лютого під час чергової спроби залишити медзаклад, охоронець лікарні у ході сутички та спроби затримати пацієнта наніс йому тілесні ушкодження, від яких останній згодом помер.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ознаками ч. 2 ст. 121 (Тяжке тілесне ушкодження) КК України. За санкцією статті, на чоловіка 1976 року народження, очікує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області