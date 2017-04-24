Херсонська поліція шукає свідків безжального вбивства жінки

Херсонська поліція шукає свідків безжального вбивства жінки

07:20 24.04.2017
Херсонська поліція шукає свідків безжального вбивства жінки

До чергової частини Херсонського відділу поліції надійшло повідомлення від місцевого жителя, що за ККЗ «Ювілейний» знаходиться тіло невідомої жінки. На місце події виїхало керівництво обласної поліції, Херсонського відділу поліції,  екіпаж патрульної поліції та слідчо-оперативна група.

Поліцейські виявили на тілі жінки численні колото-різані рани в області груді. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України «Вбивство». Призначено ряд необхідних експертиз. Створена спеціальна слідчо-оперативна група, яка працює над розкриттям цього злочину.

Шановні громадяни! Якщо ви стали свідками даного кримінального правопорушення або володієте будь-якою інформацією, що допоможе слідству,  просимо звертатися до поліції за телефонами: 22-33-02, 095-278-71-81 або 102. Анонімність гарантована.

За матеріалами ВК ГУНП у Херсонській області 

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