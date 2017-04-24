Поліція Київщини звільнила заручника та затримала його викрадача

Правоохоронці провели спеціальну операцію, в результаті якої потерпілий зараз вдома, а один із причетних до незаконного утримання затриманий.

У Києві невідомі викрали одного з підприємців біля його будинку. За звільнення заручника вимагали від рідних потерпілого сто тисяч доларів. Поліція одразу розпочала пошуки чоловіка та були орієнтовані різні підрозділи.

Правоохоронці з'ясували, що підприємця можуть незаконно тримати в одному з сіл броварського району. Співробітники карного розшуку та Головного управління поліції Київщини разом з прокуратурою провели спеціальну операцію із звільнення заручника, задіявши спецпризначенців.

- В результаті обшуку помешкання вилучили речові докази. У порядку ст. 208 КПК затримали господаря будинку, який у себе в підвалі тримав прив'язаним підприємця. Ним виявився 25-річний місцевий мешканець, повідомив Дмитро Ценов, начальник поліції Київщини.

Правоохоронці встановлюють інших причетних до злочину.

За матеріалами ВК ГУНП у Київській області