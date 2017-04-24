На Київщині буян підстрелив охоронця бару та з ножем кидався на патрульних

У місті Переяслав-Хмельницький працівники поліції за «гарячими слідами» затримали озброєного хулігана, який в одному з клубів міста стріляв по людях. Внаслідок стрілянини постраждав охоронець, з пораненням ноги його доставлено до лікарні.

Днями о 22:45 на спецлінію поліції Київської області «102» надійшло повідомлення від адміністратор клубу "Адреналін", про те що невідомий влаштував стрілянину з рушниці по охороні закладу. На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група поліції.

З’ясувалося, що чоловік у стані алкогольного сп’яніння зайшов до клубу з мисливським карабіном і відкрив вогонь по охоронниках, поранивши одного з них тричі у ногу. Далі хуліган пройшов до бару та зробив ще кілька пострілів, після чого вийшов з закладу і сів у автомобіль та втік. Окрім охоронника, ніхто з людей в закладі не постраждав.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів працівники поліції встановили особу зловмисника та затримали його в одному з барів міста, де він продовжував вживати алкогольні напої. Хуліган, з допомогою ножа намагався чинити опір поліцейським, однак правоохоронці вивели його на вулицю та затримали згідно ст. 208 КПК України.

Підозрюваним виявився 43-річний раніше судимий чоловік. Свої протиправні дії він пояснив правоохоронцям, тим що кілька тижнів тому у клубі у нього виник конфлікт з одним з охоронців, через знайому жінку. Чоловік не забув про образу і після вживання алкогольних напоїв пішов до клубу помститися, прихопивши з собою рушницю.

За матеріалами ВК ГУНП у Київській області