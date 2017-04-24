Чоловік із психічними вадами побив школярів в Ірпені, що на Київщині

Чоловік із психічними вадами побив школярів в Ірпені, що на Київщині

08:20 24.04.2017
Чоловік із психічними вадами побив школярів в Ірпені, що на Київщині

Як з’ясувалось, чоловік має тривалі психічні вади здоров’я. Наразі його ізольовано і направлено на лікування до спеціального медичного закладу.   

Подія сталася три дні тому. Учні 4-го класу однієї з Ірпінських шкіл після уроків повертались додому. Два хлопчика та дівчинка бавились між собою, граючись, штурхали один одного. Раптом до них підбіг дорослий незнайомець і зненацька наніс удар кулаком в живіт хлопчикам, а дівчинку почав душити за шию. Вкрай налякана дітвора почала голосно кричати, кликати на допомогу і нападник втік.

Працівники поліції відпрацювали камери відео спостереження, одразу були орієнтовані поліцейські наряди і групи реагування патрульної поліції.

Завдяки професійним діям правоохоронців, нападника невдовзі затримали. Ним виявився 35-річний місцевий житель, який вже 19-ть років знаходиться на обліку у лікаря-психіатра.  

За матеріалами ВК ГУНП у Київській області 

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