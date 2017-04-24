У Києві поліція затримала чоловіка, який ледь не зарізав знайомого
У Києві поліція затримала чоловіка, який ледь не зарізав знайомого
На лінію 102 від лікарів надійшло повідомлення про те, що до медичного закладу доставили чоловіка із проникаючим ножовим пораненням грудної клітини. Вчасно зроблена операція врятувала життя 45-річному киянину.
За словами потерпілого, він разом із 42-річним знайомим – громадянином іншої держави - вживали алкогольні напої. Виник конфлікт, у результаті якого іноземець вдарив товариша ножем у груди. Перебуваючи у шоковому стані, потерпілий спромігся подзвонити синові, який і викликав лікарів. Наступного дня поліцейські Солом’янського району розшукали зловмисника.
За вчинення правопорушення йому загрожує до восьми років позбавлення волі.
За матеріалами ВК ГУНП у Києві