На Вінниччині розбився автомобіль, водій якого загинув
На Вінниччині розбився автомобіль, водій якого загинув
Неподалік від села Уланів сталась дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинув 50-річний водій автомобіля «ЗАЗ Фроза».
Автопригода сталась близько 03:00 години неподалік села Уланів Хмільницького району. 50-річний водій легковика не впорався з керуванням та з’їхав у кювет, де зіткнувся з деревом.
Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди чоловік від отриманих травм загинув на місці пригоди.
В ході розслідування поліція з’ясує усі обставини трагічної загибелі людини.
За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області