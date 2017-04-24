На Вінниччині розбився автомобіль, водій якого загинув

На Вінниччині розбився автомобіль, водій якого загинув

09:04 24.04.2017
На Вінниччині розбився автомобіль, водій якого загинув

Неподалік від села Уланів сталась дорожньо-транспортна пригода,  внаслідок  якої загинув 50-річний водій автомобіля «ЗАЗ Фроза».

Автопригода сталась близько 03:00 години неподалік села Уланів Хмільницького району. 50-річний водій легковика не впорався з керуванням та з’їхав у кювет, де зіткнувся з деревом.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди чоловік від отриманих травм загинув на місці пригоди.

В ході розслідування поліція з’ясує усі обставини трагічної загибелі людини.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області 

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Денис Ципін
Адвокат, голова Центру Конфліктології і Права
Теперь депутаты не пьют по ночам и обычным украинцам не дают
19.04.2017
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Чи ефективна влада в інформаційній політиці?
19.04.2017
Тетяна Заровна
Журналістка, вимушена переселенка з Донецька
Новый закон о жилье для переселенцев и АТОшников - мираж
19.04.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Чи засуджуєте ви Івана Дорна за те, що він відхрестився від допомоги бійцям АТО і заявив, що між українцями та росіянами є лише дружба?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.