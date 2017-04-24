На Вінниччині розбився автомобіль, водій якого загинув

Неподалік від села Уланів сталась дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинув 50-річний водій автомобіля «ЗАЗ Фроза».

Автопригода сталась близько 03:00 години неподалік села Уланів Хмільницького району. 50-річний водій легковика не впорався з керуванням та з’їхав у кювет, де зіткнувся з деревом.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди чоловік від отриманих травм загинув на місці пригоди.

В ході розслідування поліція з’ясує усі обставини трагічної загибелі людини.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області