Поліція Вінниччини розшукує водія легковика, який збив двох людей на мопеді

21 квітня близько 03:00 години ночі в місті Жмеринка сталась дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої травмований водій та пасажира мопеда.

Попередньо встановлено, що автомобіль невідомої марки, рухаючись по вулиці Берляєва в місті Жмеринка, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з мопедом марки «Honda Lead». Водій автомобіля з місця події втік. В результаті аварії 27-річний водій та 30-річна пасажирка мопеду отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані до лікарні.

Правоохоронці встановлюють особу втікача та вживають заходи щодо встановлення транспортного засобу, на якому була вчинена ДТП.

Працівники поліції звертаються до громадян, які були свідками дорожньо-транспортної пригоди або володіють іншим обставинами події, повідомляти за телефоном «102» або 097-260-79-04.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області