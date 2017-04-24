На Донеччині людину вбив один квадратний метр вогню

На Донеччині людину вбив один квадратний метр вогню

16:00 24.04.2017
На Донеччині людину вбив один квадратний метр вогню

О 12:02 на телефон Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в одній з квартир у будинку по вул. Олімпійська, що у м. Слов’янськ Донецької області.

Рятувальники, які прибули за вказаною адресою, з’ясували, що горіння відбувається у коридорі однокімнатної квартири на 3-му поверсі 5-ти поверхового житлового будинку. Під час проведення розвідки та гасіння пожежі на підлозі біля ванної кімнати вогнеборці виявили тіло 80-річної загиблої жінки.

Локалізували пожежу на площі 1 кв. м о 12:13, та остаточно ліквідували – о 12:18.

Причина займання встановлюється відповідними фахівцями. На гасіння пожежі залучалося 9 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки 6-го Державного пожежно-рятувального загону.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Донецькій області

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