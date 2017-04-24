На Донеччині під час ліквідації пожежі знайшли тіла двох людей

О 06:04 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу, що виникла в квартирі житлового будинку в смт. Миронівське Бахмутського району Донецької області. До місця події негайно виїхали вогнеборці 80-ї державної пожежно-рятувальної частини Головного управління.

По прибуттю на місце виклику було встановлено, що пожежа відбувається в двокімнатній квартирі на 1 поверсі 2-поверхового житлового будинку, спостерігається щільне задимлення. Під час проведення розвідки та гасіння пожежі в кімнаті будинку рятувальники виявили тіла чоловіка та жінки без ознак життя, анкетні дані загиблих встановлюються.

Пожежу на площі 4 кв.м локалізовано о 06:59, ліквідовано о 08:08. Від Головного управління залучалось 8 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки.

Причина пожежі з трагічними наслідками наразі встановлюється.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Донецькій області