На Донеччині під час ліквідації пожежі знайшли тіла двох людей
На Донеччині під час ліквідації пожежі знайшли тіла двох людей
О 06:04 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу, що виникла в квартирі житлового будинку в смт. Миронівське Бахмутського району Донецької області. До місця події негайно виїхали вогнеборці 80-ї державної пожежно-рятувальної частини Головного управління.
По прибуттю на місце виклику було встановлено, що пожежа відбувається в двокімнатній квартирі на 1 поверсі 2-поверхового житлового будинку, спостерігається щільне задимлення. Під час проведення розвідки та гасіння пожежі в кімнаті будинку рятувальники виявили тіла чоловіка та жінки без ознак життя, анкетні дані загиблих встановлюються.
Пожежу на площі 4 кв.м локалізовано о 06:59, ліквідовано о 08:08. Від Головного управління залучалось 8 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки.
Причина пожежі з трагічними наслідками наразі встановлюється.
За матеріалами прес-служби ДСНС у Донецькій області