На Рівненщині дістав серйозні опіки маленький хлопчик

О 19:05 до Служби порятунку Рівненщини за номером «101» надійшло повідомлення з приймального відділення Гощанської центральної районної лікарні, що до їхнього медичного закладу було доставлено з термічними опіками полум’ям малолітню дитину 2015 року народження.

У хлопчика на ім’я В’ячеслав медики діагностували опіки полум’ям ІІ-ІІІ ступенів обличчя і лівої верхньої кінцівки, а також І-ІІ ступенів грудної клітини.

Дитину негайно було направлено в опікове відділення Рівненської обласної клінічної лікарні. Наразі хлопчик перебуває під цілодобовим наглядом лікарів, його стан важкий.

Причину того, чому дитина отримала опіки, встановлюють фахівці.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Рівненській області