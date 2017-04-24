У Смілі, що на Черкащині, пожежа ледь не вбила одразу двох людей

О 22:40 рятувальники ліквідували пожежу, що виникла в надвірній споруді по вулиці Молодіжна о 21:45. Ще до прибуття співробітників ДСНС сусіди, які виявили загорання та повідомили рятувальників, змогли вивести із задимленого приміщення двох чоловіків, 46-річного господаря та його 42-річного знайомого.

Останньому через отруєння продуктами горіння стало зле і його до лікарні забрали працівники швидкої допомоги. Під час ліквідації пожежі рятувальники встановили причину загорання.

Чоловіки під час зловживання спиртними напоями забули загасити недопалки через які загорілося ліжко, а потім і підлога.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Черкаській області

