У Маріуполі суд обрав запобіжний захід затриманому педофілу

У Маріуполі суд обрав запобіжний захід затриманому педофілу

10:40 24.04.2017
У Маріуполі суд обрав запобіжний захід затриманому педофілу

За клопотанням Маріупольської місцевої прокуратури №2 заарештовано чоловіка, який скривдив малолітню дівчинку 19 квітня поточного року у Лівобережному районі Маріуполя.

Орджонікідзевський районній суд міста Маріуполя підтримав клопотання прокуратури та обрав правопорушнику міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

Місцевий мешканець 1971 р.н. обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 153 КК України (задоволення статевої пристрасті неприроднім способом).

19 квітня він вчинив протиправні дії щодо малолітньої дівчинки 2006 р.н. Через деякий час після скоєного злочину його затримали працівники поліції.

Досудове розслідування, яке проводять органи поліції під процесуальним керівництвом Маріупольської місцевої прокуратури №2 триває.

Наразі підозрюваний перебуває в СІЗО. Максимальне покарання по вказаній статті – до 15 років позбавлення волі.

За матеріалами прес-служби прокуратури Донецької області

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