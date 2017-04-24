Від дрібних крадіжок до кривавої різанини. У Краматорську судитимуть злодія

Днями до суду краматорськими поліцейськими були спрямовані провадження відносно 33-річного чоловіка, який скоїв цілу низку злочинів.

Так, 25 лютого до чергової частини Краматорського відділу поліції надійшло повідомлення з лікарні про те, що до них доставлений місцевий мешканець, 1971 року народження, з чисельними травмами голови та колото-різаною раною грудної клітини та живота.

Як з’ясували правоохоронці, зранку між потерпілим та його знайомим, краматорчанином, 1983 року народження, виник конфлікт. Причиною сварки стало житло – зловмисник вимагав у хазяїна помешкання документи на квартиру та ключі. На це господар відповів, аби той збирав свої речі.

За таку відповідь він отримав ніж в спину. Навіть коли постраждалий впав, зловмисник продовжував бити його ногами по голові, потім взяв іншого ножа та вдарив ним свого товариша у живіт. Паралельно він погрожував вбивством іншому товаришеві, який намагався його вгамувати. Наостанок підозрюваний приставив до шиї ледь живого чоловіка лезо для гоління, обіцяючи вбити його та забрати документи на квартиру. Після цього зловмисник втік.

На пошуки підозрюваного була одразу задіяна група співробітників з главку та оперативники Краматорського відділу поліції. Вже за кілька годин завдяки комплексу оперативно-розшукових заходів місцезнаходження зловмисника було встановлено, та чоловіка затримали.

Були порушені кримінальні провадження за ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 (Замах на вбивство) та ч.2 ст. 187 (Розбій). Крім того, оперативники кримінального блоку встановили, що чоловік в січні скоїв низку крадіжок – з під’їздів він викрадав коляски, дитячі велосипеди та санки.

Поліцейські довели його причетність до 5 фактів викрадень чужого майна. Наразі на порушника чекає суд для прийняття законного рішення.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області