На Харківщині засуджено вітчима, який сокирою порубав пасинка

Дергачівський районний суд області підтримав позицію прокуратури та визнав винним 55-річного мешканця Золочівського району в спробі забити пасинка сокирою (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України).

За інформацією начальника управління прокуратури області Тетяни Сотнікової, зловмисника засуджено до 7 років позбавлення волі.

Крім того, на користь дружини потерпілого, який потребує постійного догляду, стягнуто майже 9 тис. грн. матеріальної шкоди та 200 тис. грн. - моральної.

"Прокуратура довела у суді, що у листопаді 2016 року потерпілий разом з вітчимом пиячили. Під час застілля між ними виникла сварка.

41-річний пасинок кілька разів вдарив вітчима кулаком в обличчя. Вночі, коли всі спали, вітчим вирішив помститися. Він взяв сокиру, підійшов до ліжка родича та кілька разів вдарив його по голові. Після, наче нічого і не сталося, пішов спати", - розповіла Т. Сотнікова.

Через кілька годин сина з рубаними ранами голови побачила мати та викликала швидку медичну допомогу.

Згідно з висновком судово-медичної експертизи потерпілому спричинено тяжкі тілесні ушкодження. Наразі він прикутий до ліжка, не може сам пересуватися, погано спілкується та потребує проведення кількох операцій для відновлення функцій мозку і подальшого лікування.

За матеріалами прес-служби прокуратури Харківської області