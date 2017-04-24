На Харківщині засуджено вітчима, який сокирою порубав пасинка

На Харківщині засуджено вітчима, який сокирою порубав пасинка

11:20 24.04.2017
На Харківщині засуджено вітчима, який сокирою порубав пасинка
Дергачівський районний суд області підтримав позицію прокуратури та визнав винним 55-річного мешканця Золочівського району в спробі забити пасинка сокирою (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України).
За інформацією начальника управління прокуратури області Тетяни Сотнікової, зловмисника засуджено до 7 років позбавлення волі.
 
Крім того, на користь дружини потерпілого, який потребує постійного догляду, стягнуто майже 9 тис. грн. матеріальної шкоди та 200 тис. грн. - моральної.
 
"Прокуратура довела у суді, що у листопаді 2016 року потерпілий разом з вітчимом пиячили. Під час застілля між ними виникла сварка.
 
41-річний пасинок кілька разів вдарив вітчима кулаком в обличчя. Вночі, коли всі спали, вітчим вирішив помститися. Він взяв сокиру, підійшов до ліжка родича та кілька разів вдарив його по голові. Після, наче нічого і не сталося, пішов спати", - розповіла Т. Сотнікова.
 
Через кілька годин сина з рубаними ранами голови побачила мати та викликала швидку медичну допомогу.
 
Згідно з висновком судово-медичної експертизи потерпілому спричинено  тяжкі тілесні ушкодження. Наразі він прикутий до ліжка, не може сам пересуватися, погано спілкується та потребує проведення кількох операцій для відновлення функцій мозку і подальшого лікування.
За матеріалами прес-служби прокуратури Харківської області
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