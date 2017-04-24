На Волині бійці ДСНС врятували коня від вірної смерті

На Волині бійці ДСНС врятували коня від вірної смерті

12:00 24.04.2017
На Волині бійці ДСНС врятували коня від вірної смерті

24 квітня о 08:10 на пункт зв’язку 8 Державної пожежно-рятувальної частини Управління ДСНС України у Волинській області міста Каменя-Каширського поступило повідомлення про те, що по вулиці Неродів свійська тварина потрапила у яму.

На місці події черговий караул частини провів аварійно-рятувальні роботи щодо витягнення коня із заболоченої ями.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Волинській області

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