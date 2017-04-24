Поліцейському, який вимагав хабар електронними коштами, обрано запобіжний захід

Старшому інспектору Департаменту кіберполіції ГУНП в Кіровоградській області, якого викрито на вимаганні неправомірної вигоди у розмірі 4000 доларів США, обрано запобіжний захід.

Зокрема, за клопотанням прокуратури області Ленінським районним судом м. Кіровограда майору поліції обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 діб. Разом із тим рішенням суду встановлено можливість внесення застави розміром 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що в грошовому еквіваленті становить 128 тис грн.

Вказаній особі повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище), санкцією якої передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна.



Досудове розслідування триває.

За матеріалами прес-служби прокуратури Кіровоградської області

