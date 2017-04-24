На Львівщині зросла кількість злочинів, вчинених іноземцями, - прокуратура

Прокуратурою взято на контроль хід досудового розслідування у кримінальних провадженнях, підозрюваними у яких проходять громадяни іноземних країн.

У порівнянні з минулим роком зросла кількість кримінальних правопорушень, вчинених іноземними громадянами на території Львівської області. Відтак, вже упродовж поточного року вказаними особами вчинено 20 злочинів, що на 8 більше ніж за аналогічний період минулого року (12).

На даний час за процесуального керівництва прокурорів місцевих прокуратур проводиться комплекс слідчих та розшукових дій з метою встановлення усіх обставин вчинених злочинів, притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності та забезпечення відшкодування завданих збитків.

Разом з тим, впродовж 2017 року місцевими прокуратурами скеровано до суду низку обвинувальних актів у кримінальних провадженнях вказаної категорії, які заслухані та судами винесено обвинувальні вироки.

Зокрема, вироком Стрийського міськрайонного суду Львівської області у поточному році засуджено громадянина Російської Федерації, який керуючи автопоїздом в складі сідлового тягача із напівпричепом, при проїзді в населеному пункті, порушив правила безпеки дорожнього руху, що виразилися в перевищенні допустимої швидкості, не вжитті своєчасних заходів до екстреного гальмування керованого ним транспортного засобу, як наслідок – виїзду на смугу зустрічного руху, де він створив аварійну обстановку, яка призвела до зіткнення та отримання тяжких тілесних ушкоджень водієм зустрічного транспорту. Останній від отриманих травм загинув на місці. Суд визнав винним іноземного громадянина за ч.2 ст.286 КК України та призначив йому покарання у виді 4 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк 1 рік.

Крім цього, вироком Жовківського районного суду Львівської області засуджено громадянина Федеративної Республіки Нігерія за ч.4 ст.358 КК України, за використання завідомо підробленого документа, а саме паспорта, виданого на його ім’я з підробленим штампом управління державної міграційної служби України в Тернопільській області про надання дозволу на тимчасове проживання на території України.

За матеріалами прес-служби прокуратури Львівської області