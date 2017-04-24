На Львівщині поліцейські затримали ініціатора різанини

У Кам’янка-Бузький відділ поліції звернувся 44-річний житель райцентру. Чоловік повідомив, що під час розпивання спиртних напоїв у будинку приятеля, який мешкає в одному із сіл, йому було заподіяно тілесні ушкодження. Потерпілий поміщений до хірургічного відділення лікарні з діагнозом ножове поранення грудної клітки зліва.

Правоохоронці встановили, що до скоєння злочину причетний неодноразово раніше судимий 37-річний місцевий мешканець.

Відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження).

Вчинення цього злочину карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк до двохсот годин, або виправними роботами на строк до одного року.

Триває досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області