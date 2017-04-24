Львівська поліція розшукує водія, який травмував дівчину та втік

Львівська поліція розшукує водія, який травмував дівчину та втік

12:20 24.04.2017
Львівська поліція розшукує водія, який травмував дівчину та втік

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 23 квітня о 21.30 на перехресті вулиць Липинського – Чорновола у Львові.

Невідомий водій автомобіля «Деу Ланос» скоїв наїзд на пішохода, 18-річну львів’янку, та зник з місця події.

Внаслідок автопригоди дівчину госпіталізовано з діагнозом: «рвана рана правого стегна».

Правоохоронці встановлюють особу водія та місцезнаходження транспортного засобу, з’ясовують обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Поліцейські просять зголоситися свідків автопригоди! Якщо вам відомі обставини ДТП, або можете допомогти встановити особу водія та місцезнаходження транспортного засобу, звертайтесь у найближчий відділ поліції, або телефонуйте на оперативний номер 102. 

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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