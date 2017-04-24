Не Кіровоградщині небайдужі люди затримали вуличного грабіжника

На одній з вулиць міста Олександрія чоловік вирвав із рук у потерпілої сумку з грошовими коштами у сумі близько 2 тисяч гривень.

Перебуваючи в центрі міста, 59-річна жінка стала жертвою зловмисника, який із застосуванням насильства заволодів її сумкою.

«Коли грабіжник почав тікати, його наздогнали небайдужі громадяни та працівники групи реагування патрульної поліції, які саме проїжджали неподалік, слідуючи маршрутом патрулювання. Зловмисником виявився 28-річний раніше судимий місцевий житель», - розповів начальник Олександрійського відділу поліції Сергій Котига.

Викрадене майно поліцейські вилучили та повернули власниці.

Зловмисника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Особі загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 6 років.