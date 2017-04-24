У Краматорську прокуратура не дозволила вкрасти черговий мільйон

Чергове порушення процедури закупівель за державні кошти на допороговому етапі торгів виявила Краматорська місцева прокуратура.Так, під час вивчення стану дотримання підприємствами та установами вимог Закону України «Про публічні закупівлі» встановлено, що комунальне виробниче підприємство «Краматорський водоканал» розмістило на сайті державних закупівель «ProZorro» оголошення про проведення відкритих торгів щодо закупівлі мотопомпи на шасі з очікуваною вартістю 930 тис грн.

У торгах взяв участь один учасник - товариство з обмеженою відповідальністю. Проте, як виявила прокуратура, надана ним пропозиція не відповідає вимогам документації для проведення допорогової закупівлі. Зокрема, відсутні сертифікат відповідності на вказаний товар, копія паспорту та гарантійний лист.

З огляду на вказані прокуратурою порушення чинного законодавства, пропозицію вказаного учасника відхилено. Таким чином попереджено незаконне використання бюджетних коштів.

За матеріалами прес-служби прокуратури Донецької області