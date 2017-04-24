У Херсоні СБУ затримала ватажків потужного наркоугруповання

У Херсоні співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією припинили діяльність наркоугруповання, організатори якого реалізовували у регіоні важкі наркотики.

Правоохоронці встановили, що двоє наркоділків закуповували великими обсягами товар в інших регіонах України. Зловмисники реалізовували наркотики дрібнооптовими партіями через мережу дилерів. За інформацією СБ України щоденна виручка наркоторгівців сягала майже сто тисяч гривень.

Оперативники спецслужби затримали одного з організаторів при спробі продажу 150 мілілітрів концентрованого опію. Під час обшуків у зловмисника та його спільника правоохоронці вилучили додаткові докази здійснення протиправної діяльності.

Одному із затриманих повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України, щодо другого зловмисника ‒ вилучені у нього наркотики направлені на експертизу, після чого його діям буде надано правову оцінку.

Тривають слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ